Militärische Ehren für Bundeskanzlerin Angela Merkel am Donnerstag in Jordanien. In der jordanischen Hauptstadt Amman wurde Merkel von König Abdullah Al Hussein empfangen. Auf ihrer zweitägigen Reise nach Jordanien und Libanon will Merkel, die von einer Wirtschaftsdelegation begleitet wird, über eine verstärkte Wirtschaftszusammenarbeit sprechen. Bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit Abdullah rief Merkel zu einer entschlossenen Haltung gegenüber dem Iran auf: "Natürlich haben wir eine große Gemeinsamkeit, wenn es um die Frage des ballistischen Raketenprogramms geht, wenn es um die Präsenz in Syrien geht, wenn es um den Krieg im Jemen geht, wo aggressive Tendenzen des Iran nicht nur zur Sprache gebracht werden, sondern wo wir auch dringend Lösungen brauchen." Merkel lobte die Leistungen Jordaniens in der Flüchtlingskrise: "Ich will noch einmal hervorheben, was Jordanien auch leistet im Hinblick auf die Beherbergung von Flüchtlingen. Das sind deutlich über eine Million. Und mehr als 200.000 Kinder müssen beschult werden. In einem Land, das natürlich auch selber sehr viel Herausforderungen bewältigen muss. Ziel von Merkels Reise ist es auch, Solidarität mit den beiden Nachbarländern Syriens zu zeigen, die Hunderttausende Flüchtlinge aus dem Bürgerkriegsland aufgenommen haben. Deutschland finanziert in beiden Staaten unter anderem die Schulausbildung für viele der syrischen Flüchtlingskinder. Wie Abdullah bekräftige Merkel zudem ihre weitere Unterstützung für eine Zwei-Staaten-Lösung zwischen Israel und den Palästinensern. Abdullah forderte Jerusalem als Hauptstadt dieses palästinensischen Staates.