HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Angela Merkel (CDU), Bundeskanzlerin: "Nun bin ich dafür, dass wir natürlich die Fakten jetzt, von dem was passiert ist, auf den Tisch legen. Dass vor allen auch die Soldaten freigelassen wird. Dass man auch nicht Geständnisse abpresst, wie wir das jetzt im Fernsehen gesehen haben. Ich bin auch dafür, dass wir versuchen, die Dinge ruhig zu halten. Aber wir müssen uns dafür einsetzen, dass eine Stadt wie Mariupol, die auf den Zugang vom Meer angewiesen ist - fragen Sie mal die Hafenarbeiter in Mariupol was da los ist , wenn da keine Schiffe mehr anlanden können. Dass diese Stadt nicht einfach abgeschnitten wird. Und damit indirekt weitere Teile der Ukraine nicht sozusagen frei erreichbar sind. Ich werde das Thema auch in diesem Sinne mit dem russischen Präsidenten jetzt beim G-20-Gipfel ansprechen. Wir werden dafür sorgen. Und wir haben trotzdem die Bitte, auch von ukrainischer Seite klug zu sein, denn wir wissen, dass wir die Dinge ja auch nur vernünftig und nur im Gespräch miteinander lösen können, weil es keine militärische Lösung all dieser Auseinandersetzung gibt. Das muss auch gesagt werden."