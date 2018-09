Hinweis: Dieser Beitrag geht Ihnen ohne Sprechertext zu. O-Ton Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU): "Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich möchte Ihnen gerne einige Worte zu der gestrigen Entscheidung über die berufliche Zukunft von Hans-Georg Maaßen sagen." "Das Ergebnis vom letzten Dienstag konnte nicht überzeugen. Warum konnte es nicht überzeugen? Wenn ich mich persönlich frage, dann hab ich mich im Zusammenhang mit der Entscheidung vom Dienstag zu sehr mit der Funktionalität und den Abläufen im Bundesinnenministerium beschäftigt, aber zu wenig an das gedacht, was die Menschen zu Recht bewegt, wenn sie von einer Beförderung hören. Und dass das geschehen konnte, das bedauere ich sehr." "Das neue Ergebnis gestern ist, das ist für mich wichtig, sowohl sachgerecht als auch vermittelbar. Und es entspricht im übrigen auch der Fürsorgepflicht für den Beamten Hans-Georg Maaßen." "Heute ist der Tag, an dem vor einem Jahr die Bundestagswahl stattfand. Wir haben ein schwieriges Wahlergebnis erhalten, das uns alle vor große Herausforderungen gestellt hat. Das hat sich auch in der langen Dauer der Regierungsbildung bemerkbar gemacht. Und umso wichtiger ist es natürlich, dass wir jetzt die Probleme der Menschen lösen. Einiges davon haben wir gemacht. Aber an vielen Stellen haben wir uns in den letzten Monaten auch zu sehr mit uns selbst beschäftigt." "Hier gibt es eine Notwendigkeit der vollen Konzentration auf die Sacharbeit. Und ich werde alles daransetzen, dass das in der nächsten Zeit auch so passiert. Herzlichen Dank."