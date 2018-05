HINWEIS: DIESEN BEITRAG ERHALTEN SIE OHNE SPRECHERTEXT. O-TON BUNDESKANZLERIN ANGELA MERKEL (CDU): "Also, die Umsetzung muss ja vor Ort erfolgen, und die Bundesregierung hat - in beispielloser Weise, muss ich sagen - jetzt auch Förderprogramme aufgelegt für die betroffenen Kommunen. Wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Die Europäische Kommission kennt ja diesen Weg auch und ich glaube, dass wir in verschiedenen Bereichen sehr schnell Fortschritte machen werden. Wir haben auch im letzten Jahr wieder weniger Städte gehabt, in denen diese Verletzungen vorgekommen sind, und insofern werden wir diesen Weg jetzt ganz konsequent weiter gehen."