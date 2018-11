Hinweis: Dieser Beitrag wird ihnen ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU): "Wir sind nach wie vor traurig darüber, dass Großbritannien die Europäische Union verlässt. Aber wir akzeptieren und respektieren das natürlich. Das haben wir hier viel gesagt. Ich möchte Michel Barnier danken und seinem Team. Die in unendlich langen Verhandlungen jetzt das Austrittsabkommen mit Großbritannien finalisieren konnten. Wir haben noch einen Vorbehalt Spaniens, wozu ich nicht genau sagen kann, wie wir dieses Thema lösen werden. Ich hoffe es wird gelöst bis Sonntag. Und es wird jetzt in diesen Tagen noch an der Erklärung zum zukünftigen Verhältnis zwischen Großbritannien und der EU gearbeitet. Beide Dokumente müssen bis Sonntag fertig sein, damit wir Sonntag dann die entsprechende Unterzeichnung des Austrittsabkommen und die Akzeptanz der Erklärung zur zukünftigen Verhältnis dann auch verabschieden können. Wir wissen wie schwierig auch die Diskussion in Großbritannien ist. Ich kann aber für die Bundesregierung sagen, wir stimmen diesem Austrittsvertrag zu. Er ist hart erarbeitet. Und er ist deshalb so kompliziert, weil ein Austritt aus der Europäischen Union sowieso schon kompliziert ist. Aber so wie ich das Thema Nordirland und Republik Irland, die ein sozusagen grenzfreies Miteinander haben wollen, durch das Good Friday Agreement, entsteht eine sehr sehr schwierig zu lösende Konstellation."