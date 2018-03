Hinweis: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU): "Wir sehen auch mit Sorge die Zollerhebungen jetzt für bestimmte Produkte. Wir haben als Regierung eine klare Zusage zum Multilateralismus. Wir unterstützen die Kommission, sich sowohl an der WTO zu wenden aber auch Gespräche zu suchen mit den Vereinigten Staaten von Amerika. Aber auch mit Ländern, wo Zweieffekte entstehen könnten, zum Beispiel China. SCHNITT. Wir haben uns immer dafür eingesetzt, mit den Vereinigten Staaten von Amerika sogar ein Handelsabkommen abzuschließen, um weitere Barrieren abzubauen. Und das werden wir in den Gesprächen jetzt auch sehr sehr deutlich machen, dass das unser Ziel, unser Wunsch ist. Ansonsten vertrauen wir natürlich auch ein Stück weit der Kommission, die ja die Handelspolitik in ihrer Hand hält. Sie hat auch Maßnahmen in Aussicht gestellt, die wir ergreifen könnten. Aber den Vorzug müssen jetzt erst mal noch Gespräche haben. Am besten wäre es, wir können ausgenommen werden. Aber das hat die Kommission ja auch gesagt. SCHNITT. Ich möchte jetzt keine martialischen Wörter in den Mund nehmen, das hilft uns ja nicht weiter. Das ist nicht gut, wenn wir jetzt zusätzliche Zölle haben. Das hat Einfluss auf die Wirtschaft und nicht nur auf ein Land, sondern wir sind überzeugt, zum Schluss ist es nachteilig für alle. Keiner wird in einem solchen Wettlauf oder würde in einem solchen Wettlauf gewinnen. Und deshalb suchen wir sehr bewusst auch nach wie vor das Gespräch. Aber wir können natürlich seitens Europas reagieren. Auch das hat die Kommission deutlich gemacht."