Merkel sieht Einschnitt in EU-US-Beziehungen

(HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT.) Bundeskanzlerin Angela Merkel am Dienstag in Berlin auf dem DGB-Bundeskongress: "Und wir haben einen Einschnitt zum Beispiel jetzt erlebt in den deutsch-amerikanischen, in den europäisch-amerikanischen Beziehungen, als wir, Großbritannien, Frankreich und Deutschland der Meinung waren, das Abkommen gegen die atomare Aufrüstung des Iran ist ein Abkommen, das sicherlich Schwächen hat, aber ein Abkommen, zu dem wir stehen sollten." // "Der amerikanische Präsident hat das anders gesehen. Und jetzt müssen wir schauen. Wir sind ja nicht dahingehend blind, dass wir nicht sehen, dass der Iran gerade in seinem Engagement in Syrien zum Beispiel eine Bedrohung für Israel darstellt. Israel hat gestern seinen 70. Geburtstag gefeiert, und das Existenzrecht Israels, die Sicherheit Israels, das gehört zur deutschen Staatsräson. Aber wir glauben trotzdem, dass wir mit dem Abkommen bessere Voraussetzungen hätten, mit dem Iran über weitere Abkommen zu sprechen, als wenn man ein Abkommen kündigt, das einstimmig im UN-Sicherheitsrat beschlossen und induziert wurde."