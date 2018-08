Bundeskanzlerin Angela Merkel hat am Samstag den russichen Staatspräsidenten Wladimir Putin zu Gesprächen empfangen. Vor dem Treffen am Abend umriss Merkel die Themen: "Ein wichtiges Thema heute wird das Thema Syrien sein. Wir müssen hier vor allen Dingen als erstes vermeiden, dass es in und um Idlib zu einer humanitären Katastrophe kommt. Wir beobachten, dass die Kampfhandlungen ansonsten ja zurückgehen. Aber damit ist natürlich noch keine Friedensordnung geschaffen. Und deshalb legt Deutschland auch als Mitglied der sogenannten Small Group Wert darauf, dass wir einen politischen Prozess in Gang bringen. Wir haben darüber schon in Sotschi gesprochen. Und hier geht es vor allen Dingen auch um eine Verfassungsreformen und mögliche Wahlen. [...] Ein Thema wird der Iran sein. Deutschland steht zu dem Abkommen, dem JCPOA. Aber wir beobachten mit Sorge verschiedenste Aktivitäten des Iran, ob das Jemen ist, ob das das ballistische Programm ist, ob das die Situation in Syrien ist. Und auch hier werden wir anknüpfen an die Gespräche, die wir bereits mit dem Außenminister Lawrow geführt haben, zu Beginn des Sommers und auch in Sotschi." Präsident Putin betonte, es müsse alles getan werden, damit syrische Flüchtlinge in ihre Heimat zurückkehren könnten. Dazu müsse Syrien Hilfen beim Wiederaufbau erhalten.