Bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland werden Deutschland und Mexiko Konkurrenten sein. Was den internationalen Handel angeht, wollen beide Länder Partner sein. Vor Beginn der Hannover-Messe hatten es eine Grundsatzeinigung der EU mit Mexiko über ein Freihandelsabkommen gegeben. Mexiko ist auf der Messe Gastland und mit 160 Firmen und Institutionen vertreten. Mexikos Präsident Enrique Pena Nieto warb am Montag für Investitionen in seinem Land: "In den vergangenen fünf Jahren hat Mexiko wichtige und weitreichende Reformen auf den Weg gebracht. Und wir möchten, diese Messe nutzen, um Vertrauen für unser Land zu gewinnen. Damit unser Land als sicher und vertrauenswürdig angesehen wird, wo sich Investitionen lohnen." Gemeinsam machten sich der mexikanische Präsident und Bundeskanzlerin Angela Merkel auf den obligatorischen Hallenrundgang. Wichtige Schlagwörter waren hier Industrie 4.0 und vernetzte Produktion. Merkel zeigte sich optimistisch, dass Deutschland die anstehenden Herausforderungen ebenso erfolgreich meistern werde wie die vorangegangenen industriellen Revolutionen. "Wir wollen unseren führenden Platz im Bereich der industriellen Produktion, ob das nun die Automobilindustrie ist oder der Maschinenbau ist oder andere Bereiche, natürlich beibehalten. Und was dazu alles gehört, dazu haben wir heute eigentlich ein gutes Sortiment gesehen...Und man sieht durch einen solchen Rundgang, was alles notwendig ist, um die Industrie 4.0 auch am Laufen zu halten. Die Hannovermesse läuft noch bis zum 27. April. Rund 5000 Aussteller aus 75 Ländern zeigen dabei die neuesten Trends aus ihren Bereichen. Es werden mehr als 200.000 Besucher erwartet.