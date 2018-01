Alle Jahre wieder: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat am Montag die traditionellen "Sternsinger" im Kanzleramt empfangen. Die Sternsinger vertreten in Berlin all jene Mädchen und Jungen, die sich rund um das Dreikönigsfest am 6. Januar bundesweit in über 10.000 katholischen Pfarrgemeinden und Einrichtungen an der "Aktion Dreikönigssingen" beteiligen. In diesem Jahr engagiert sich die Aktion besonders für Kinder weltweit, die wegen der herrschenden Armut in Steinbrüchen oder Fabriken schwer arbeiten müssen. Merkel sagt dazu auch mit Blick auf die Sondierung für eine etwaige weitere Koalition mit der SPD: O-Ton: "Und, Sie haben Recht, wenn wir darum ringen, ob wir eine neue Regierung bilden können, dann stehen Kinderrechte auch in Deutschland ganz oben auf der Tagsordnung. Aber ein Blick hinaus in die Welt zeigt, dass wir nicht nur an uns denken dürfen, sondern dass wir auch anderen Kindern helfen müssen." Die bundesweite Aktion "Dreikönigssingen" gibt es seit 1959. Derzeit sind rund 300.000 Kinder und Jugendliche beteiligt. Jedes Jahr sammeln die Sternsinger Spenden in Millionenhöhe. Allein bei der Aktion vor einem Jahr kamen nach Angaben der Veranstalter rund 45,8 Millionen Euro zusammen.