Kritische Stimmen mögen ja mit Blick auf die "Nationale Plattform Elektromobilität" äußern, es gebe in Deutschland schon flächendeckend "Elektromobilität". Das System heiße "Bahn" mit ihren E-Loks. Aber darum ging es am Mittwoch nicht. Sondern um Elektro-Autos in Deutschland, und zwar um mehr Elektroautos auf deutschen Straßen . Ganz in diesem Sinne hat Bundeskanzlerin Angela Merkel das deutsche Interesse an einer eigenen Batteriezellenfertigung für E-Autos in Europa unterstrichen. Merkel sagte dazu in Berlin: O-Ton: "Sie haben das Thema Batteriezellfertigung angesprochen. Ja, es gibt jetzt einen chinesischen Anbieter, vielleicht wird es noch bald einen geben. Aber ich finde auch, wir sollten im Rahmen unserer strategischen Fähigkeiten auch mit anderen europäischen Ländern zusammen an einer eigenen Batteriezellenproduktion teilnehmen. Und ich freue mich, dass es auch in der Wirtschaft jetzt doch ein Umdenken gibt, dass wir vielleicht hier nicht uns abhängig machen sollten immer nur von anderen Herstellern." Wirtschaftsminister Peter Altmaier, ebenfalls von der CDU, hatte bereits den Start einer Batteriezellenfertigung in Deutschland angekündigt, und zwar im europäischen Rahmen. Dazu bedürfe es aber noch abschließender Vereinbarungen. Merkel räumte ein, dass es mit der Verbreitung von E-Autos etwas langsamer gegangen sei, als ursprünglich erwartet. Inzwischen sei die Entwicklung aber auf einem guten Wege. Die Nationale Plattform Elektromobilität hatte zuvor in einem Bericht das Fazit gezogen, dass das Ziel von einer Million E-Autos auf deutschen Straßen verschoben werden müsse, und zwar um zwei Jahre nach hinten auf 2022. Auch Verkehrsminister Andreas Scheuer von der CSU sagte, man habe etwas verzögerte Startphasen gehabt, sei nun aber "kräftig am Aufholen".