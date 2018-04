Hinweis: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU): "Dieser Kampf gegen solche antisemitischen Ausschreitungen muss gewonnen werden. Und das muss das Ansinnen des Staates sein. Und das werden wir auch mit aller Kraft tun. Wir haben Antisemitismus unter deutschen Staatsbürgern leider. Und wir haben Antisemitismus auch aus dem arabischsprachigen Raum. Die Bundesregierung wird alles tun. Wir haben jetzt einen Beauftragten für jüdisches Leben in Deutschland - weil wir sehr froh sind, dass es jüdisches Leben in Deutschland gibt - und für den Kampf gegen den Antisemitismus. Und hier muss mit aller Härte und Entschlossenheit auch vorgegangen werden. Und dies ist natürlich ein ganz schrecklicher Vorfall. Und deshalb werden wir hier auch reagieren. Es gibt eine Vielzahl von Aktivitäten, zum Beispiel hat der Zentralrat der Juden jetzt auch Lehrmaterial zur Verfügung gestellt in den Schulen, damit auch die Lehrer aktiver und nachhaltig und dauerhaft dieses Thema besprechen können. Und die Bundesregierung wird alles was möglich ist hier auch unterstützten."