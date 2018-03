Horst Seehofer hat erneut eine Debatte über die Rolle des Islam in Deutschland ausgelöst. Der neue Bundesinnen- und -heimatminister widersprach in einem Interview mit der "Bild" Zeitung dem Satz des früheren Bundespräsidenten Christian Wulff, dass der Islam zu Deutschland gehöre. Aus dem Berliner Kanzleramt kamen am Freitag etwas andere Töne. Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte nach einem Treffen mit ihrem schwedischen Kollegen Stefan Löfven: "Die Prägung unseres Landes ist sehr stark durch das Christentum erfolgt und erfolgt heute durch das Christentum jüdische Prägung. Aber inzwischen leben vier Millionen Muslime in Deutschland. Und sie üben hier auch ihre Religion aus. Und diese Muslime gehören auch zu Deutschland. Und genauso gehört ihre Religion damit zu Deutschland auch der Islam." Die frühere SPD-Bezirksbürgermeisterin von Berlin-Neukölln und frischgebackene Bundesfamilienministerin Franziska Giffey, kritisierte die Äußerungen ihres CSU-Kabinettskollegen. "Und vor Ort helfen solche Debatten überhaupt nicht. Da geht es darum, das gute Zusammenleben zu organisieren, wie wir miteinander, mit den Menschen, die hier leben, egal, woher sie kommen, eine Gesellschaft gestalten, die auch wirklich einen sozialen Frieden hat und wo es tatsächlich darum geht, wie wir gut miteinander leben." Auf großes Unverständnis stieß das Seehofer-Interview bei Muslimen, die zum Freitagsgebet in die Ditib-Großmoschee in Köln kamen. "Das macht mich in dem Sinne traurig, dass er (Bundesinnenminister Horst Seehofer - Anm.d.Red.) direkt beginnt auszugrenzen. Also, ich sage mal so, natürlich ich bin hier aufgewachsen, ich gehöre zu Deutschland auch mit meiner Religion, ich passe mich hier auch an, Toleranz ist das A und O. Und wenn ich dann so einen Innenminister erlebe, der noch Heimatminister wird, also das sind schon ganz neue Töne in Deutschland, die man eigentlich gar nicht gewohnt ist." In dem Bild-Interview hatte Seehofer auch gesagt, in Deutschland lebende Muslime gehörten selbstverständlich zur Bundesrepublik gehörten. Dass dies für ihre Religion nicht gelten soll, empfinden nicht nur Muslime als Ausgrenzung.