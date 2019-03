HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Bundeskanzlerin Angela Merkel: "Jetzt wird man sehen, was Theresa May uns sagt, was die Wünsche sind. Und wir werden versuchen, darauf zu reagieren. Aber es ist ja nicht so, dass es jetzt ein Abkommen war, das wir alleine verhandelt haben, sondern dem hat die britische Regierung zugestimmt. Dieses Abkommen ist noch einmal ergänzt worden vor wenigen Tagen und ich glaube auch substanziell, weil ja der Wunsch war, etwas, was rechtlich bindend ist, auch noch einmal zu bekommen im Blick auf den Backstop. Und insofern werden wir jetzt sehr aufmerksam verfolgen, wie die britische Regierung auf das, was gestern im Parlament gesagt wurde, reagiert. Und dann mit der Situation umgehen, die kann ich nicht bewerten, wie sie am Donnerstag sein wird. Ich werde bis zur letzten Stunde der Laufdauer des 29. März dafür kämpfen, dass wir noch zu einem geordneten Austritt kommen."