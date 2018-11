Gruppenfoto mit Frauen in Führungspositionen. Bundeskanzlerin Angela Merkel, Familienministerin Franziska Giffey und die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern Manuela Schwesig hatten am Montag trotz unterschiedlicher Parteizugehörigkeit ein gemeinsames Anliegen: Mehr Frauen in Deutschland in Führungspositionen. Anlass war eine Veranstaltung zum 100. Jahrestag des Frauenwahlrechts in Deutschland. Dass sie es sogar ins Kanzleramt geschafft habe, sei dabei nur bedingt aussagekräftig, sagte Merkel. "Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer oder so, sagt man, glaube ich. Insofern kann man aus der Tatsache, dass es mich gibt, da darf kein Alibi draus werden, und wir haben natürlich in der Verwaltung noch erhebliche Schwierigkeiten." Der Anteil weiblicher Abgeordneter im Bundestag sei mit 30,9 Prozent genau der Frauenanteil, den auch der Südsudan in seinem Parlament habe, sagte die Kanzlerin. "Man darf doch nicht drumherum reden: die Quoten waren wichtig, aber das Ziel muss Parität sein. Parität überall." Auch ihre Geduld beim Thema Gleichberechtigung sei nicht endlos, ließ Merkel durchblicken: "Ich wünsche mir, dass es selbstverständlich wird, dass Frauen und Männer Erwerbs-, Erziehungs- und Hausarbeit gleichberechtigt aufteilen, und niemand aufgrund seines Geschlechts in eine bestimmte Rolle oder Aufgabenverteilung gedrängt wird. Und ich wünsche mir, dass das alles nicht weitere hundert Jahre auf sich warten lässt." Es sei aber immerhin ein Fortschritt, dass heutzutage niemand mehr ein Mädchen auslache, das Ministerin oder Kanzlerin werde wolle, sagte Merkel.