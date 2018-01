Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich in ihrer Rede vor dem Weltwirtschaftsforum im schweizerischen Davos gegen nationale Abschottung und gegen Protektionismus ausgesprochen. Deutschland werde weiterhin als starke Kraft zur Lösung von Konflikten beitragen, sagte Merkel. Auch darum sei es so wichtig, dass Deutschland nun schnell eine Regierung bilde. "Wir glauben, dass Abschottung uns nicht weiterführt. Wir glauben, dass wir kooperieren müssen, dass Protektionismus nicht die richtige Antwort ist. Und wir glauben, dass, wenn wir untereinander der Meinung sind, dass die Dinge nicht fair zugehen, dass die Mechanismen nicht reziprok sind, dass wir dann multilaterale Lösungswege suchen sollten und nicht unilaterale, die letztlich die Abschottung und Protektionismus nur befördern." Europa müsse besser zusammenarbeiten, um in der Welt als starke Kraft wahrgenommen zu werden, forderte die Kanzlerin: "Die einheitliche europäische Außenpolitik ist noch nicht ausreichend entwickelt. Und wenn Europa nicht mit seinen zukünftig 27 Mitgliedsstaaten in der Lage sein wird, ein einheitliches Signal an große Länder wie China, wie Indien, die Vereinigten Staaten von Amerika, wie Russland zu senden, sondern wenn Außenpolitik national gemacht wird und wir ansonsten versuchen, ein Player in der Welt zu sein, dann wird das misslingen." Europa müssen vor allem auch ökonomische Stärke entwickeln, sagte Merkel. So müsse unbedingt schnell der digitale Binnenmarkt in der EU vollendet werden, weil auch die USA und China schnell voranschritten. Zudem müsse die EU mehr Verantwortung gegenüber Afrika und in Konfliktherden wie Irak oder Libyen übernehmen. Merkel sprach sich zudem für weitere Reformen in der EU und der Euro-Zone aus. Besonders wichtig sei dabei, eine stärkere Angleichung der Wettbewerbsfähigkeit der Euro-Staaten.