(HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT.) Die geschäftsführende Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Sonntagabend in Berlin: "Guten Abend, meine Damen und Herren. Nachdem die CDU bereits in der letzten Woche nach Abschluss der Sondierungsgespräche den Weg für Koalitionsverhandlungen freigemacht hat, freuen wir uns und begrüßen, dass die SPD, dies heute auf ihrem Parteitag auch getan hat - nach intensiver und durchaus kontroverser Diskussion ein positives Resultat gegeben hat. Und damit ist der Weg frei für Koalitionsverhandlungen. Uns ist in diesen Koalitionsverhandlungen wichtig, dass Deutschland eine stabile Regierung hat, die die Zukunftsfragen in Angriff nehmen kann und dafür Lösungen finden kann. Für mich gehören dabei wirtschaftliche Stärke, vor allen Dingen auch die notwendigen Veränderungen, die wir im Zeitalter der Digitalisierung brauchen, als Grundlage für soziale Gerechtigkeit und für Sicherheit zu den zentralen Aufgaben, die wir lösen müssen. Das Sondierung Papier ist dabei der Rahmen, indem wir verhandeln. Und dabei wird es natürlich eine Vielzahl von Fragen noch zu klären geben im Detail. Und das wird auch sicherlich noch einmal intensive Beratungen erfordern. Wir bereiten uns heute im Präsidium und im Bundesvorstand der CDU auf diese Koalitionsverhandlungen vor. Wir werden bereits morgen innerhalb der Union CDU und CSU gemeinsam unsere Verhandlungs-Fahrt abstimmen und dann sehr schnell auch mit den Sozialdemokraten in die gemeinsame Diskussion einsteigen. Insofern liegt noch eine Menge Arbeit vor uns. Aber auch die soll zielgerichtet, intensiv und in einem vernünftigen Klima, trotz aller inhaltlichen Kontroversen, ablaufen. Und das ist das, was der heutige Tag mit der Entscheidung der SPD ermöglicht. Herzlichen Dank."