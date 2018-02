Hinweise: Dieser Beitrag wird Ihnen ohne Sprechertext gesendet. ANGELA MERKEL, CDU-VORSITZENDE "Die CDU wird einen Parteitag abhalten, auf dem über diesen Koalitionsvertrag abgestimmt wird. Und dann werden wir langsam uns dem Punkt nähern wo wir wirklich beginnen können zu arbeiten. Ich sage noch danke an die Verhandlungspartner. Auch wenn es nicht einfach war, hat es durchaus auch Freude gemacht. (...) Und wenn sie die Koalitionsvereinbarung lesen - ich gebe zu, es ist nicht ganz einfach sie in einem Stück von A bis Z von Zeile eins bis zur letzten Zeile zu lesen - dann werden sie eine Vielzahl konkreter Maßnahmen, eine Vielzahl konkreter Zeitpläne finden, so dass auch überprüfbar ist, ob wir das, was wir uns vorgenommen haben auch schaffen. (...) Wir haben in der Sache Kompromisse gemacht und natürlich auch bei der Zuteilung der Ressorts. Trotzdem haben wir wichtige Ressorts. Natürlich nach vielen Jahren, in denen Wolfgang Schäuble das Finanzministerium innehatte und dort auch wirklich eine Institution war, fällt es vielen schwer, dass wir dieses Ministerium nicht mehr besetzen können. Und das Gleiche gilt für das Innenministerium, wo ich Thomas de Maiziere noch sehr herzlich für seine Arbeit auch danken möchte. Aber ich glaube, wir haben wichtige Aufgaben. Wir haben seit Jahrzehnten zum ersten Mal wieder das Wirtschaftsministerium als CDU."