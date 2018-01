Mit einem Lächeln begrüßte Bundeskanzlerin Angela Merkel ihren neuen österreichischen Amtskollegen Sebastian Kurz am Mittwoch in Berlin. Der 31-Jährige wurde vor dem Kanzleramt mit militärischen Ehren empfangen. Bei dem anschließenden Gespräch der beiden war auch das Bündnis des ÖVP-Chefs mit der rechtspopulistischen FPÖ ein Thema. Man werde die neue Regierung in Wien an ihren Taten messen, sagte Merkel. "Und die Dinge, die ich jetzt über die Europapolitik gehört habe, die stimmen mich zuversichtlich, dass wir da eine sehr enge Zusammenarbeit hinbekommen. Und alles andere beobachten wir in der Tat, und auch ich persönlich sicherlich etwas stärker, als man das sonst getan hätte. Aber was zählt, sind die Taten." In EU-Fragen demonstrierten die Regierungschefs Einigkeit. Sie wollen ihre Positionen vor den Finanzverhandlungen der Gemeinschaft eng koordinieren. Kurz mahnte, dass die EU-Regierungen in der Debatte, wer die britischen Beiträge nach einem Brexit übernehmen solle, auch an mehr Effizienz im EU-Haushalt denken müsse. "Und das bedeutet aus meiner Sicht, dass eine Veränderung auch auf europäischer Ebene notwendig ist, dass es notwendig ist, hier sparsamer zu werden. Bevor man die Frage stellt, wie viel können die Nettozahler mehr einzahlen, glaube ich, ist es wichtig, einmal die Frage zu stellen, wo können wir sparsamer, schlanker und effizienter werden." Merkel sieht generell eine gute Grundlage für eine intensive Zusammenarbeit. Es gebe wenig Trennendes, sagte sie. Eine Sache wäre da aber doch. "Wir aus deutscher Perspektive haben gestaunt, dass nachdem Österreich uns gelehrt hat, was eine Maut ist, Österreich nun gegen unsere Maut klagen möchte. Aber ich glaube, das wird das rechtsstaatliche Verfahren der Europäischen Union dann im EuGH auch klären." Kurz steht seit Dezember an der Spitze einer rechtskonservativen Regierung von ÖVP und FPÖ in Wien. Seine ersten Auslandsreisen führten ihn zur EU-Spitze nach Brüssel und zu Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron.