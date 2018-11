HINWEIS: Diesen Beitrag erhalten Sie ohne Sprechertext Friedrich Merz, Kandidat für den CDU-Parteivorsitz: "Wenn Deutschland diesem Pakt beitritt, dann muss in geeigneter Weise klargestellt werden, dass er die Asylgründe in Deutschland auch durch die Verwaltungsgerichte nicht erweitert. Deswegen muss meines Erachtens entweder durch eine Bundestagsentschließung oder durch eine Protokollerklärung der Bundesregierung zu diesem Pakt klargestellt werden, dass damit innerstaatliches Recht in Deutschland nicht geändert wird und auch keine zusätzlichen Asylgründe geschaffen werden, etwa bei der politischen Verfolgung. Da kann man ja alle möglichen Gedanken haben, zum Beispiel der Klimawandel ist ein großer Teil in diesem Pakt. Dass also der Klimawandel plötzlich zum Grund wird, politische Verfolgung zu rechtfertigen. Das sind Dinge, die wir auch durch die Hintertür durch diesen Pakt in Deutschland nicht akzeptieren können. Das muss meines Erachtens die Bundesregierung klarstellen. Und dann kann man diesen Pakt auch meines Erachtens unterzeichnen."