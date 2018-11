HINWEIS: Diesen Beitrag erhalten Sie ohne Sprechertext Friedrich Merz, Kandidat für den CDU-Parteivorsitz: "Ich bin schon seit langer Zeit der Meinung, dass wir bereit sein müssten, über dieses Asylgrundrecht offen zu reden, ob es in dieser Form fortbestehen kann, wenn wir ernsthaft eine europäische Einwanderungs- und Flüchtlingspolitik wollen." - SCHNITT - "Wenn wir alles mit den Europäern zusammen vereinbaren und es dann immer noch ein Individualgrundrecht auf Asyl in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union gibt, nämlich der Bundesrepublik Deutschland, das ist nicht zu schaffen. Denn dann bleibt immer noch für jeden, der nach Deutschland kommen will, jenseits aller europäischen Lösungen das Individualgrundrecht auf Asyl in Deutschland. Wahlkampfzeiten sind wahrscheinlich für eine solche Debatte ungeeignet. Aber wir müssen irgendwann auch einmal eine große öffentliche Diskussion über die Frage führen: Wenn wir denn eine Lösung in Europa wollen, müssten wir dann nicht auch einen Gesetzesvorbehalt in das Grundgesetz hineinschreiben, das erfordert Zweidrittelmehrheiten im Deutschen Bundestag und im Bundesrat, dass dieses Grundrecht auf Asyl auch unter dem Vorbehalt europäischer gemeinsamer Regeln steht. Dann wird daraus was."