(HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT.) Nach Abschluss der 9. Meseberger Gespräche haben sich Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundesfinanzminister Olaf Scholz am Montagabend geäußert: "Und hier haben wir verschiedene Aspekte diskutiert. Einmal die begleitende Weiterbildung während des Arbeitsprozesses. Dann aber auch im Betrieb. Dann aber auch die Frage: Wie können wir im Rahmen einer nationalen Weiterbildungsstrategie auch Angebote, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer individuell nutzen, besser zertifizieren, besser ordnen und auch besser qualitätsmäßig beurteilen. Und ich glaube, dass wir durch diese Ausgestaltung der nationalen Weiterbildungsstrategie in diesem Bereich noch in diesem Jahr und in dieser Legislaturperiode deutlich weiterkommen werden." // Bundesfinanzminister und Vizekanzler Olaf Scholz (SPD): "Deshalb ist jetzt die Zeit, dafür zu sorgen, dass sich das in den Bahnen einer sozialen Marktwirtschaft entwickelt. Mit den Möglichkeiten, die wir bis heute wichtig finden. Die auch für die Zukunft gut sind. Nämlich, dass es auch für diejenigen, die die Arbeit leisten, ein gutes Ergebnis für ihre Arbeit gibt. Und dass sie sich auf Sicherheit verlassen können, wenn sie in den neuen Feldern tätig sind. Dass wir Weiterbildung brauchen, ist etwas das immer gesagt wird. Dass wir etwas dafür tun, ist nicht so selbstverständlich. Deshalb ist es gut, dass die Regierung sich vorgenommen hat, die Möglichkeit der Weiterbildung für beschäftigte Arbeitnehmer zu verbessern."