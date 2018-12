(HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT.) Thilo Bachmann, Leitender Kriminaldirektor auf der Pressekonferenz am Sonntag in Nürnberg: "Wir haben Opfer-DNA an der sichergestellten Tatwaffe und an der Kleidung des Täters. Und das ist nun mit einem Tatgeschehen in Einklang zu bringen nach unserem kriminalistischen Verständnis, so dass der Tatnachweis dazu gereicht hat, dass sich der Täter in Untersuchungshaft befindet." // "Der Täter ist ein 38-jähriger deutscher Staatsangehöriger, der nach aktuellem Erkenntnisstand ohne festen Wohnsitz in Deutschland ist. Er hält sich nach eigenen Angaben circa eine Woche in der Region Nürnberg auf und hat nach bisherigen Erkenntnissen keine festen Ankerpunkt." // "Es wird für die polizeilichen Ermittlungen ein wesentlicher Part sein nämlich nicht nur den regionalen Bereich abzuklären, sondern mit wem haben wir es zu tun. Wo war er bisher überall? Und ist dieser Mann für weitere Taten ähnlicher Art bundesweit verantwortlich?"