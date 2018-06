Vor dem zweiten WM-Gruppenspiel der Argentinier gegen Kroatien in Nischni Nowgorod am Donnerstag versammelten sich einige Fans in örtlichen Stadtzentrum. Und Gonzalo Caruso, einer der Schlachtenbummler, kann sich von seinem verehrten Starkicker gar nicht mehr trennen. "Ich habe dieses super Tattoo von Lionel Messi, weil ich ihn liebe. Er ist der beste Spieler und ein guter Mensch. Das ist der wichtigste an ihm. Und das Tattoo habe ich seit letztem Jahr. Roberto Lopez hat es gemacht. Er ist der gleiche Tätowierer wie von Lionel Messi." Zur Erinnerung: Die Ausgangslage für die Stars aus Südamerika ist heikel, denn im Auftaktspiel kamen sie über ein 1:1 Unentschieden gegen Island nicht hinaus. Während die Gegner aus Kroatien 2:0 gegen Nigeria gewonnen haben. Aber egal, wie es ausgeht, Gonzalo Caruso und Lionel Messi werden weiterhin untrennbar zusammenbleiben.