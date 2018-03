Es war eine großartige Show, die Lionel Messi den Fans beim Champions-League-Rückspiel zwischen dem FC Barcelona und dem FC Chelsea bot. Beim 3:0 der Spanier in Barcelona schoss der argentinische Superstar nicht nur zwei Tore, sondern bereitete auch ein weiteres von Dembelé vor. Der FC Barcelona steht damit im Viertelfinale der Königsklasse. Ein Hauptgrund dafür war, dass Chelsea Messi einfach nicht stoppen konnte. Auch Chelsea-Trainer Antonio Conte war schwer beeindruckt. "Ich bin sehr glücklich, dass ich die Möglichkeit hatte, ihm am Ende des Spieles zu gratulieren. Ich muss mich hier wiederholen, er ist ein außergewöhnlicher Spieler. Der beste der Welt." Er sei froh, dass er Messi in seiner Mannschaft habe, sagte Barca-Coach Ernesto Valverde: "Er weiß, dass er sich in den entscheidenden Momenten zeigen muss. Er zwingt sich selbst dazu. Und heute haben wir ein Spiel gesehen, wo er seine Bestleistung gezeigt hat. Manchmal kann man sich falsch oder richtig entscheiden, so ist Fußball. Aber wir wissen, dass er eine Garantie ist. Und wir genießen ihn und seine Art zu spielen, das tut die ganze Welt." Das 3:0 von Messi in der 63. Minute gegen Chelsea war darüber hinaus ein historischer Treffer. Es war sein hundertstes Tor in der Champions League.