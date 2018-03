Die Metropolitan Opera in New York hat ihren Stardirigenten James Levine endgültig gefeuert. Grund dafür sind Anschuldigungen mehrerer Männer, wonach Levine sie als Minderjährige sexuell missbraucht haben soll. Die Vorwürfe waren bereits im vergangenen Dezember bekannt geworden. Die Met ließ die Vorwürfe von einer Anwaltskanzlei untersuchen, nun hat sie die Ergebnisse veröffentlicht. In einem Statement bestätigt das Haus die Vorwürfe. Es habe glaubhafte Anhaltspunkte gegeben, dass Levine schutzlose Künstler, die am Anfang ihrer Karriere gestanden hätten, sexuell ausgenutzt habe, hieß es. Dieses Verhalten habe es vor und während der Zeit von Levine an der Met gegeben. "Im Lichte dieser Erkenntnisse ist es nicht angemessen und unmöglich, dass Herr Levine seine Arbeit an der Met fortsetzt, heißt es in dem Statement. Bei den Recherchen zu der Untersuchung sollen Medienberichten zufolge Interviews mit 70 Personen geführt worden sein. Levine, der 40 Jahre in leitender Position an der Met war, hatte die Anschuldigungen bereits zu einem früheren Zeitpunkt zurückgewiesen. Die Met ist das älteste und größte Opernhaus der USA und hat auch international einen hervorragenden Ruf.