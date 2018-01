Mit Warnstreiks wollen Beschäftigte der Metall- und Elektroindustrie Druck auf die Arbeitgeber aufbauen. Seit Anfang Januar legten nach Angaben der IG Metall mehr als 900.000 von ihnen wie hier in Neckarsulm in den Betrieben die Arbeit für einige Stunden nieder. Am Mittwoch erreichte die Protestwelle mit rund 170.000 Teilnehmern einen neuen Höhepunkt. Derweil ging es in Böblingen in die vierte Verhandlungsrunde. Zu deren Beginn kündigten Arbeitgeber und Gewerkschaft neue Lösungsvorschläge für das strittige Thema Arbeitszeitverkürzung an. Die Tarifparteien zielen auf einen Pilotabschluss im Bezirk Baden-Württemberg. Die IG Metall werde einen alternativen Vorschlag machen zu ihrer Forderung nach Zuschüssen für Beschäftigte, die wegen Pflege, Kinderbetreuung oder Schichtarbeit weniger arbeiten wollen, so der baden-württembergische IG-Metall-Bezirksleiter Roman Zitzelsberger. Kämen die Arbeitgeber der Gewerkschaft einen großen Schritt entgegen, wäre eine Eskalation des Tarifkonflikts mit 24-stündigen Warnstreiks zu umgehen. O-Ton: "Ich möchte heute nicht über 24-Stunden-Streiks reden. Wir sind heute hier, um an Lösungen zu arbeiten und um Eskalationen zu vermeiden." Der Verhandlungsführer des Arbeitgeberverbandes Südwestmetall, Stefan Wolf, sprach in Sachen Arbeitszeitverkürzung ebenfalls von einem neuen Lösungsansatz. O-Ton: "Wir erwarten auch von der IG-Metall, dass sie heute einen großen Schritt auf uns zugeht. Insofern besteht da ein gewisses Grundverständnis. Wir haben in der Expertenkommission intensiv gearbeitet. Es sind auch ein paar ganz gute Ergebnisse dabei rausgekommen. Wir sind in vielen Punkten noch weit auseinander, da gibt es noch ein hartes Stück Arbeit." Am Freitagmittag will der Vorstand der IG Metall entscheiden, ob die Verhandlungen abschlussreif sind oder eine weitere Woche mit verschärften Warnstreiks folgt. Die größte deutsche Gewerkschaft verlangt für die 3,9 Millionen Beschäftigten eine Lohnerhöhung um sechs Prozent und ein individuelles Recht auf eine Verkürzung der Wochenarbeitszeit auf bis zu 28 Stunden. Strittig sind insbesondere diesbezügliche Entgeltzuschüsse. Ganz zum Schluss soll die Tariferhöhung ausgehandelt werden. Die Arbeitgeber boten bisher zwei Prozent an.