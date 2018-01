Der Tarifkonflikt in der Metall- und Elektroindustrie schaukelt sich hoch. Die IG Metall hat am Mittwoch erstmals mit einem ganztägigen Warnstreik bundesweit die Produktion in zahlreichen Unternehmen lahmgelegt. Die Arbeitgeber reichten vor mehreren Arbeitsgerichten Klagen dagegen ein. Wegen der erwarteten Produktionsausfälle drohten sie zudem mit Schadensersatzforderungen. IG-Metall-Chef Jörg Hofmann kritisierte bei einer Kundgebung in Esslingen das Verhalten der Gegenseite. "Wir leben Gott sei Dank in einem Land, wo es freie Justiz gibt, und deswegen lässt mich das ganz ruhig. Was mich nicht ruhig lässt ist, dass damit das Klima zwischen den Sozial- und Tarifpartnern dann doch massiv gestört ist, wenn eine Seite versucht, die Konflikte, die wir eben haben, das gehört zu unserem Naturell, vor Gericht auszutragen. Das geht so nicht. Und da finde ich auch, da muss Gesamt-Metall, da muss Südwest-Metall sich überlegen, warum sie da Öl ins Feuer gießt." Ein Hauptstreitpunkt in der Tarifrunde sind die von der IG Metall verlangten Zuschüsse für Beschäftigte, die zur Pflege von Angehörigen oder zur Kinderbetreuung die Arbeitszeit verkürzen. Hofmann sagte, die IG Metall sei auch gerüstet, die Auseinandersetzung weiter zu eskalieren.. "Und wenn das nicht sich erweist, dann werden wir eskalieren müssen. Da stellt sich die Frage nach Urabstimmung in der Fläche in mehreren Regionen der Republik und eines unbefristeten Arbeitskampfes." Gesamtmetall-Präsident Rainer Dulger hielt der IG Metall vor, die Tagesstreiks als "Mitgliederwerbemaßnahmen" lange im Voraus geplant zu haben. Dies habe mit dem Stand der Verhandlungen nichts zu tun. Zugleich bekräftigte der Gesamtmetall-Chef den Willen der Arbeitgeber zum Kompromiss.