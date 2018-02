Wenige Tage vor Beginn der Berlinale hat Festivaldirektor Dieter Kosslick das Programm für die 68. Filmfestspiele vorgestellt. Geprägt wird die Berlinale in diesem Jahr von der MeToo-Debatte um Sexismus, Machtmissbrauch und sexuelle Übergriffe in der Filmbranche. Kosslick sprach sich am Dienstag in Berlin für mehr Diversität aus. "Die ganze Diskussion ist ja deshalb so ein bisschen vielschichtig, weil da geht es von harter Kriminalität bis zu, sage ich mal, 'was empfinde ich', ja? Von daher ist es ja ganz gut, dass all dieses in mehreren großen Diskussionen von mehreren Initiativen hier auf der Berlinale diskutiert wird, um auch ein, sag ich mal, um eine Skala, nicht eine Skala zu finden, aber irgendwie Punkte zu finden, auf die man sich dann verlassen kann bei einem solchen Prozess. Aber die Sensibilisierung, das ist, glaube ich, ohne Frage, die ist höher als je zuvor." Auf der Pressekonferenz wurde der Festivaldirektor gefragt, was er von der Initiative "Nobody's Doll" hält, mit der die Schauspielein Anna Brüggemann gegen Geschlechterklischees auf dem Roten Teppich protestiert, zum Beispiel High Heels oder dünne Kleidchen bei frostigen Temperaturen. "Das ist auch eine wichtige interessante Initiative, und ich kann nur jeder Frau empfehlen, zur Berlinale zu kommen, wie sie will. Übrigens hat es noch nie einen Dresscode gegeben auf der Berlinale. Und ich werde auf jeden Fall niemand zurückweisen. Auf keinen Fall werde ich eine Frau zurückweisen, die flache Schuhe trägt, und auch keine Männer in High Heels." Von 15. bis 25. Februar zeigt die Berlinale rund 400 Filme. Im "Wettbewerb" laufen 24 Filme, 19 von ihnen gehen ins Rennen um den Goldenen und die Silbernen Bären. Den Vorsitz über die internationale Jury führt in diesem Jahr der deutsche Regisseur Tom Tykwer.