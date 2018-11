Die Anzahl der aus Mittelamerika geflüchteten Menschen steigt in Mexiko weiter an. Nach Behördenangaben am Mittwoch seien in den nördlichen Grenzstädten Tijuana und Mexicali bereits rund 6.000 Menschen untergebracht worden. In den Flüchtlingsunterkünften spitzt sich die Lage zu: "Es ist schon voll. Ich weiß nicht, was die Verantwortlichen machen werden. Hier passt keiner mehr rein, ich hoffe, dass sie einen Plan B haben. Das Essen reicht auch nicht für alle, die noch kommen werden, aus." Präsident Donald Trump hatte Anfang November angekündigt, das Asylrecht seines Landes verschärfen zu wollen und bezeichnete die geflüchteten Menschen als "Invasion". Asylbewerber müssen sich auf wochenlange Warteizeiten einstellen. Die US-Behörde am Grenzübergang Tijuana bearbeitet täglich rund 100 Anträge. Mexiko erwartet in den nächsten Tagen rund 10.000 Migranten aus Guatemala, Honduras und El Salvador. Eine langfristige Lösung wurde noch nicht bekannt gegeben.