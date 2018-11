Seit Mitte Oktober ist eine Gruppe von schätzungsweise mindestens 3500 Flüchtlingen von Honduras aus auf dem Weg in die USA. Derzeit befindet sie sich im südlichen Mexiko. Also noch weit entfernt von der Grenze zu den Vereinigten Staaten von Amerika. Doch aus den USA hört man, wie Präsident Donald Trump seinen Kurs in der Einwanderungspolitik verschärft und droht, dass Soldaten auf Flüchtlinge schießen werden, wenn diese an der Grenze mit Steinen werfen. Die Migranten aus Honduras können solche Worte kaum verstehen: "Wir gehen langsam und wir gehen friedlich. Wir sind nicht aggressiv. Denn wenn wir Gewalt zeigen würden, dann würden wir wie Terroristen behandelt. Wir bleiben friedlich, um die Chance zu haben, in den USA arbeiten zu können. Wir wollen doch nur arbeiten, um unsere Familien zu versorgen und ein besseres Leben zu haben. Denn in Honduras bekommt man nichts. Man kommt nicht voran, egal wie hart man arbeitet. In Honduras gibt es nichts. Präsident Trump, lassen sie uns durch. Wir sind friedlich und nicht gewalttätig." Jüngst sagte Donald Trump, er könne bis zu 15.000 Soldaten an die Grenze zu Mexiko schicken, um die Menschen aufzuhalten. Seine harte Reaktion ist ein großes Thema im Vorfeld der Kongresswahlen am Dienstag. Die oppositionellen Demokraten werfen dem Präsidenten vor, die Furcht vor illegaler Immigration zu schüren, um seinen Republikanern zu Stimmengewinnen zu verhelfen.