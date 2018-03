Eigentlich ist die Fahrt zum Ort des Delikts in Baja California in der Nähe von Ensenada, rund 110 Kilometer südlich von der US-Metropole San Diego eine Reise mit einer beeindruckenden Aussicht. Doch was die mexikanischen Sicherheitskräfte dann aufspüren, ist noch einmal deutlich beeindruckender: Die Rede ist von einer Marihuana-Plantage mit einer Größe von rund 5.600 Quadratmetern. Etwa 20 Soldaten roden die illegale Anbaufläche. Ein Sprecher der Sicherheitskräfte beschreibt den Fund am Donnerstag dann noch etwas genauer: "Man kann erkennen, dass es sich hier um den kolumbianischen Marihuana-Typ handelt, da er etwas lila ist und ziemlich kurz gewachsen. Und er hat schon erste Blüten gehabt." Verhaftet werden konnte niemand. Entdeckt wurde die Anbaufläche mit Hilfe von Helikopterflügen. Denn in dieser Region gibt es einige Drogen-Plantagen von unterschiedlicher Natur. Mexiko zählt zu den größten Marihuana-Produzenten für den US-amerikanischen Markt.