Mexiko hat fast 100 Migranten aus Mittelamerika ausgewiesen, nach dem Hunderte am Sonntag versucht hatten die Grenze zu den USA zu stürmen. Viele waren frustriert, weil die US-Behörden mit der Bearbeitung des Visa-Anträge nicht nachkommen. Sicherheitskräfte hatten Tränengas in die Menge gefeuert und die Grenze geschlossen. Tausende Migranten - viele aus Honduras und Guatemala - hoffen derzeit in der Grenzstadt Tijuana auf eine Möglichkeit, in die USA reisen zu können. Hunderte weitere sind noch auf dem Weg und ziehen derzeit durch Mexiko. Im Norden des Landes sitzen viele nun unter ärmlichen Bedingungen fest. Ob sie legal in die USA einreisen können, ist für viel unklar.