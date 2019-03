Die Autos, in die Mick Schumacher, der Sohn von Michael Schumacher steigt, werden immer schneller. Nach dem Gewinn der Formel-3-Europameisterschaft, wird er 2019 in der Formel 2 an den Start gehen. Sein berühmter Nachname sei ihm dabei ein Ansporn und keine Belastung, sagt Schumacher: "Dass ich mit meinem Vater verglichen werde, war nie ein Problem für mich. Das ist ganz einfach. Für mich ist der Vergleich mit dem besten Fahrer der Formel 1 - Geschichte ein Ziel, das man erreichen will. Er ist mein Idol und mein Vater ist jemand ganz Besonderes. Ich fühle mich geehrt, wenn ich mit ihm verglichen werde. Ich kann nur lernen und versuchen, mich zu verbessern." Schumacher ist auch in die Nachwuchsakademie von Ferrari aufgenommen worden. Und hat damit einen direkten Draht zu einem der besten Teams der Welt: "Ich bin in diesem Jahr Mitglied der Fahrer-Akademie von Ferrari, für mich ist das ein Schritt nach vorne, der Schritt in die Formel 2 ist sehr positiv. Ich kann viel von Ferrari lernen, weil sie so viel Erfahrung haben. Ich möchte mit ihnen arbeiten, um das zu erreichen, was möglich ist. Mein erster Eindruck, den ich von Ferrari hatte, war, dass sie sehr offenherzig sind und mich in einer Familie aufgenommen haben, die immer Teil meiner Familie war. Ich denke, das war sehr positiv, und ja, ich bin sehr glücklich." Bevor Schumacher Junior an die Formel 1 denken darf, muss er sich erst einmal in der Formel 2 beweisen. Die neue Saison startet Ende März.