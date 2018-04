Seit Ende März zogen über 1200 Menschen aus Mittelamerika in Richtung der US-Grenze, die sogenannte Karawane wurde von einer Interessenvertretung für Migranten organisiert - und zog den Ärger von US-Präsident Donald Trump auf sich. Trump hatte zuletzt immer wieder Immigranten attackiert und illegal Zugewanderten vorgeworfen, die Sicherheit der USA zu gefährden. Manche Teilnehmer der Karawane, darunter Familien, haben jetzt begonnen sich bei der mexikanischen Einwanderungsbehörde zu registrieren. Einige wollen in Mexiko ihr Glück versuchen, andere wie Alexis Espinoza und seine Familie aus Honduras wollen weiterziehen und auf legalem Weg sich ihren "American Dream" erfüllen. "Ich versuche ein Ausreise-Visum zu bekommen, um über die US-Grenze zu gehen. Die Idee habe ich zumindest, um eine Erlaubnis zu bekommen. Wenn das nicht klappt kehre ich nach Honduras zurück, um mich wieder auf den Weg zu machen." Laut der mexikanischen Regierung haben bisher über 400 Personen eine Visanfrage gestellt, über 200 haben laut den Angaben ein Transit-Visa erhalten. Die Karawane wird jedes Jahr um die Osterzeit veranstaltet um die Probleme von Migranten ins Bewusstsein zu rufen. In Mexiko City soll dann in dieser Woche Schluss sein.