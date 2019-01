Grenzmauer hin oder her, den Migranten, die in Mexiko an der Grenze zu den USA ausharren, scheinen sich nicht davon entmutigen zu lassen, was US-Präsident Trump für die südliche Landesgrenze geplant hat. "Meinetwegen kann er schließen, was er will, er wird es eh nicht schaffen. Für uns Migranten gibt es nichts, dass uns stoppen kann. Wenn er die Grenze schließt suchen wir nach anderen Möglichkeiten rüber zu kommen. Für uns, für Gott, ist nichts unmöglich, weil wir einen festen Glauben haben. Er kann die Mauer so hoch bauen, wie er will, wir kommen rüber, und wenn wir drunter her graben müssen." Rosa Castillo ist aus ihrem Heimatland Honduras geflohen, weil die Maras, gewalttätige Banden, ihr Haus abgebrannt haben. Sie sagt für sie, und die Tausenden anderen Migranten, gibt es keine Alternative dazu in die USA auszuwandern. Auch Jonathan Martinez aus El Salvador sagt: "Wir sind aus Zentralamerika, wir sind Kämpfer, wir sind stark. Auf die eine oder andere Weise werden wir rüber kommen, ob da eine Mauer ist oder sonstwas. Die Leute kommen doch reihenweise rüber, und es gibt schon eine Mauer und Stacheldraht. Die Leute haben keine Angst über die Grenze zu kommen." US-Präsident Trump hatte gedroht die Grenze zu Mexiko zu schließen. Zuletzt geriet die US-Regierung über die Finanzierung einer Grenzmauer in einen festgefahrenen Haushaltsstreit.