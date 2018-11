Nach wochenlangem Marsch sind sie nun am vorläufigen Endpunkt angekommen: Tausende Migranten aus Mittelamerika haben die Grenze zwischen Mexiko und den USA erreicht. Jetzt heißt es warten und hoffen, das man einen Termin bei den US-Behörden bekommt - für die Einreisepapiere. "Wir wollen die US-Behörden bitten, 150 Leute pro Tag vorzulassen. Wir sollten nicht vergessen: Diese Leute leiden unter Hunger, Durst, Sonnenbrand. Sie haben kein Geld, keine Unterkunft. Auch die Notunterkünfte sind langsam voll." Helfer in Mexiko - wie hier in der Grenzstadt Tijuana - versuchen, die nötigsten Dinge zur Verfügung zu stellen. Etwa 2000 Migranten sind nach offiziellen Angaben in der Stadt, Tausende weitere noch auf dem Weg. Auf so eine Situation könne man nicht optimal vorbereitet sein, sagte Tijuanas Bürgermeister Juan Manuel Gastellum. Aber man tue, was möglich, um den Menschen zu helfen. Es gebe aber Grenzen, fügte er hinzu: "Die Migranten fliehen vor Katastrophen, vor Misshandlungen in ihren Heimatländern. Wie können sie dann hier Ärger machen? Nein, dies ist die Zusage an alle Mexikaner: Die, die kommen, um Ärger zu machen, werden in ihre Heimat zurückgeschickt. Das ist die Botschaft." Wie es für die Menschen nun weitergeht, ist offen. Die USA haben Soldaten an die Grenze geschickt. Präsident Trump hatte zu dem angeordnet, dass man sich an einer offiziellen Einreisestelle melden müsse, um eine Chance aus Asyl in den USA zu haben.