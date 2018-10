Die Karawane mit mehreren Tausend Menschen aus Mittelamerika hat am Sonntag ihren Weg Richtung US-Grenze fortgesetzt. Die Gruppe hat sich inzwischen auch eine Struktur gegeben und Sicherheitskomitee gegründet, das für Ordnung sorgen soll. Die mexikanische Regierung hatte den Migranten Arbeitsplätze, Zugang zur Gesundheits- und zum Bildungssystem angeboten, sollten sie ihre Reise in die USA aufgeben. Die Migranten lehnten das Angebot allerdings ab. Unterdessen hat sich eine zweite Gruppe mit Hunderten Menschen vor allem aus Honduras auf den Weg gemacht. Am Sonntag erreichten sie die Grenze zwischen Guatemala und Mexiko. Dort versuchten sie gewaltsam die Grenze zu überwinden. Die Polizei schoss Tränengas und Gummigeschosse in die Menge, dabei kam ein junger Mann ums Leben. Vor den US-Kongresswahlen am 6. November haben Trump und seine Republikaner die Einwanderung aus dem Süden erneut zu einem zentralen Wahlkampfthema erklärt. Die US-Regierung erwägt die Schließung der Grenze zu Mexiko und hat angekündigt, bis zu 1000 Soldaten entsenden zu wollen.