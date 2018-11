Wohne ich an einer Milchkanne? Diese Frage werden sich in dieser Woche zahlreiche Bundesbürger und Unternehmen gestellt haben, die mit dem Aufbau des modernen Mobilfunkstandards 5G auch auf eine Verbesserung der Abdeckung gehofft hatten. Die Bundesnetzagentur plant die Versteigerung der Frequenzen für das Frühjahr 2019. Eine Auflage für die Netzbetreiber soll dabei unter anderem sein, binnen vier Jahren 1000 5G-Basisstationen zu bauen. Forschungsministerin Anja Karliczek hatte den Hoffnungen vor allem in Ländlichen Regionen in dieser Woche allerdings ein Dämpfer verpasst. "Ich glaube, der Kompromiss muss so aussehen, dass man sagt, was ist jetzt auf jeden Fall notwendig. Weil 5G ist nicht an jeder Milchkanne notwendig, das ist auch wahr. Wenn wir 4G flächendeckend haben, sind wir schon sehr gut ausgestattet." Kritik ließ nicht lange auf sich warten. Niedersachsens CDU-Wirtschaftsminister Bernd Althusmann sagte etwa, mit Blick auf eine moderne Landwirtschaft unter dem Stichwort 'Smart Farming' benötige man in der Tat 5G an jeder Milchkanne. Auch die Kommunen übten harte Kritik. Kanzlerin Angela Merkel hingegen sprang Karliczek am Donnerstag zur Seite. "Das heißt, wir brauchen nicht das ganze Land jetzt sofort mit 5G auszubauen, sondern da haben wir schon noch ein bisschen Zeit. Das heißt, da sind fünf Jahre jetzt nicht das Drama. Da müssen die, die Echtzeit-Anwendungen haben, an diese Anschlüsse kommen. Und da wollen wir auch das in die Richtung bringen." Die Bundesregierung steckt in einem Zielkonflikt, weil sie einerseits Mobilfunkanbietern Auflagen für einen möglichst schnellen und flächendeckenden Ausbau machen will. Anderseits betonte auch die Forschungsministerin, dass man Einnahmen aus der Lizenzversteigerung für den Digitalfonds brauche, der etwa in Start-Ups investieren soll. Der Vorstandsvorsitzende von Telefonica Deutschland, Markus Haas, mahnte im Gegenzug unter anderem eine zügigere Zulassungspraxis auf kommunaler und Länderebene an. "Ich habe heute Genehmigungsprozesse von 18 bis 24 Monate für einen Standort. Und wenn ich bereits in 2022 eine Flächenversorgung von 98 Prozent mit 100 Mbit erreichen will, muss ich hier deutlich kürzere Planungs-Zyklen erreichen." Ein umfangreiches 5G-Netz gilt als Voraussetzung für das autonome Fahren, die Vernetzung von Maschinen in der Industrie und das "Internet der Dinge".