In Simbabwe hat das Militär nach eigenen Angaben die Macht übernommen. Ziel sei es, gegen "Kriminelle" im Umfeld von Präsident Robert Mugabe - hier Archivbilder - vorzugehen, ließ das Militär im staatlichen Fernsehen verlauten. Der 93-jährige Präsident und dessen Familie seien in Sicherheit - ihnen gehe es gut. Südafrikas Präsident Jacob Zuma erklärte, Mugabe habe ihm in einem Telefonat gesagt, dass er unter Hausarrest stehe. Es gehe ihm aber gut. Zuma kündigte an, in seiner Eigenschaft als Vorsitzender der Entwicklungsgemeinschaft des südlichen Afrika einen Sondergesandten nach Simbabwe zu schicken. Dieser solle mit Mugabe und Armeevertretern zusammenkommen. In der Hauptstadt Harare blockierten Soldaten und gepanzerte Fahrzeuge die Zufahrtsstraßen zu den wichtigsten Regierungsgebäuden, zum Parlament und zu den Gerichten. Das Militär will mit dem Putsch offenbar verhindern, dass Mugabes 52-jährige Frau Grace - hier Archivbilder - an die Spitze des Staates rückt. Ihr Aufstieg und der ihr nachgesagte ausschweifende Lebensstil werden selbst von vielen Anhängern Mugabes abgelehnt. Das Militär sagte, Verbrechen der "Kriminellen" um Mugabe hätten soziales und wirtschaftliches Leid verursacht. Die Verantwortlichen müssten vor Gericht gestellt werden. Die Bundesregierung rief alle Konfliktparteien zum Gewaltverzicht auf. Die deutsche Botschaft bleibt ebenso wie die Vertretungen anderer Staaten geschlossen. Mugabe führt die Geschicke des Landes seit der offziellen Unabhängigkeit von Großbritannien im Jahre 1980.