In Thailand finden die ersten Parlamentswahlen seit dem Militärputsch vor fünf Jahren statt. Am Sonntag traten die Kandidaten konkurrierender Parteien ihre Stimmen ab, so der Vorsitzende der Zukunftspartei Thanathron Juangroongruankgkit. Der 40-jährige Milliardär will Ministerpräsident Thailands werden, ebenso seine Konkurrentin Sudarat Keyurapan. Ihre Pheu-Partei gilt als Stütze des ehemaligen Ministerpräsidenten Thaksin Shinawatra. Er war 2014 vom Militär gestürzt worden. Auch der Vorsitzende der Demokratischen Partei, Abhisit Vetchachiwa, gab in Bangkok seine Stimme ab. Insgesamt stehen rund 80 Parteien zu Wahl. Die Regierungsbildung dürfte daher Wochen in Anspruch nehmen. Die Abstimmung war mehrfach verschoben worden. Die Militärregierung hatte Bedenken geäußert, die Vorbereitungen der Wahl könnten mit denen für die Krönung des Königs Anfang Mai kollidieren. Im Dezember hatte das Militär das Verbot politischer Betätigung aufgehoben, um Parteien den Wahlkampf zu ermöglichen. Bereits 2016 hatte die Militärjunta die Verfassung geändert und ein Zweikammernparlament installiert. Darin sind bestimmte Sitze dem Militär vorbehalten, was den Oppositionsparteien bei der Wahl einen Nachteil bescheren dürfte. 51,4 Millionen Thailänder sind aufgerufen, ihre Stimme abzugeben.