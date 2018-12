Eine Hochzeit der Extraklasse, die kürzlich über mehrere Tage in Indien gefeiert wurde. Die 27-jährige Isha Ambani heiratete dabei den 33-jährigen Anand Piramal. Hier in der Mitte des Bildes zu sehen. Der Brautvater ist der der 61-jährige Öl- und Telekommunikationsmogul Mukesh Ambani. Medienberichten zufolge sollen die mehrtägigen Feierlichkeiten rund 88 Millionen Euro gekostet haben. Zum Vergleich: Die Hochzeit von Meghan und Harry in England lag bei 36 Millionen, also weniger als der Hälfte. Eine Nachbarin der Ambanis kommentierte die beeindruckende Dekoration im Zusammenhang mit der Hochzeit voll Begeisterung: "Sie sieht wirklich toll aus und ist sehr geschmackvoll und wunderschön." Unter den geladenen Gästen in Mumbai unter anderem neben viel Bollywood-Prominenz auch die ehemalige US-Außenministerin Hillary Clinton. Und für einen Teil der Show hatte mit mehreren Auftritten der Pop-Star Beyoncé gesorgt.