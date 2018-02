Auch bei der Jahres-Pressekonferenz der Daimler AG am Donnerstag in Stuttgart war der Skandal um die Tier- und Menschenversuche mit Dieselabgasen ein wichtiges Thema. Daimler hatte bereits einen verantwortlichen Manager freigestellt. Die Versuche seien mit den Werten von Daimler nicht vereinbar, sagte Kommunikationschef Jörg Howe: "Ich möchte hier mein Bedauern darüber ausdrücken, dass es zu den Studien gekommen ist, die die Europäische Forschungsgemeinschaft Vereinigung für Umwelt und Gesundheit im Transportsektor EUGT beauftragt hat. Ich weiß, und ich spreche hier nicht nur für alle auf dem Podium, sondern auch für alle Kolleginnen und Kollegen der Daimler AG: Das Vorgehen der EU GTE widerspricht unseren ethischen Prinzipien. Wir verurteilen die Versuche auf das Schärfste." Insgesamt verkaufte der Konzern im vergangenen Jahr 3,27 Millionen Pkw und Nutzfahrzeuge, ein Absatzzuwachs um neun Prozent. Vor allem neue SUV-Modelle von Mercedes-Benz waren gefragt. Das Lkw-Geschäft erholte sich in Nordamerika nach der Schwächephase 2016. Daimler-Chef Dieter Zetsche zeigte sich mit dieser Entwicklung zufrieden: "Mercedes-Benz hat 2017 nicht nur erneut mehr Autos verkauft als unsere direkten Wettbewerber, wir sind auch stärker gewachsen um 10 Prozent im Retail. Mit anderen Worten: Wir haben unsere Führung im Premiumsegment weiter ausgebaut, konkret auf zehn beziehungsweise 20 Prozent gegenüber unseren beiden Hauptwettbewerbern." Die Dieselkrise konnte Daimler bisher nichts anhaben. Die Milliardenkosten für die Verlagerung zu elektrischen und selbstfahrenden Autos der Zukunft bremsen allerdings den Rekordkurs. Zudem drohen Diesel-Fahrverbote und die laufenden Ermittlungen gegen den Konzern in Sachen Abgasbetrug und Kartell-Absprachen. Nach dem Gewinnsprung auf einen neuen Bestwert von fast 15 Milliarden Euro im vorigen Jahr traut sich der Dax-Konzern 2018 kein neues Ergebnisplus zu. Daimler agiere dennoch aus einer Position der Stärke heraus, sagte Zetsche.