Groß, glitzernd und Millionen Euro wert. Dieser dicke Klunker wurde am Mittwoch in Genf vom Auktionshaus Christie's für über 5 Millionen Euro versteigert. Der Käufer des Diamantenrings war bei der Auktion anwesend und war laut Auktionator Rahul Kadakia selbst ein Diamantenhändler: "Auch für viele Diamantenhändler ist es schwierig an einen großen weißen Diamanten heranzukommen. Sie sind schwer zu finden. auch wenn sie in Auktionen zu sehen sind, oder mit ihnen in Geschäften weltweit geworben wird, sind solche Diamanten seltene Steine." Für Christie's war es ein guter Nachmittag. Denn auch ein gelber Diamantenring kam für rund 4 Millionen Euro unter den Hammer. Der Käufer wollte anonym bleiben, war aber nach Angaben ces Auktionshauses auch ein Diamantenhändler.