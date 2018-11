Bei einem Messerangriff in der australischen Metropole Melbourne ist am Freitag mindestens ein Mensch getötet worden. Der mutmaßliche Täter wurde von der Polizei niedergeschossen. Vermutlich hatte er zuvor ein Auto angezündet. Augenzeugen berichteten von mehreren Explosionen. Der betroffene Bereich wurde weiträumig abgesperrt, die Bürger wurden aufgefordert den Umkreis des Tatortes zunächst zu meiden, auch wenn es derzeit keine Hinweise auf weitere Verdächtige gebe. Die genauen Hintergründe waren zunächst unklar. David Clayton von der Victorian Police: "Um 4 Uhr 30 an diesem Nachmittag hat die Polizei die Meldung von einem Autobrand bekommen. Die ersten Polizisten waren schnell vor Orte. Als sie aus dem Auto stiegen, wurden sie von einem Mann mit einem Messer bedroht. Zu gleichen Zeit gab es Meldungen, dass auf Passanten eingestochen worden sei. Die Polizisten haben dem Angreifer in die Brust geschossen. Er befindet sich im Krankenhaus, sein Zustand ist kritisch. Drei Personen wurden mit dem Messer verletzt, leider ist eine von ihnen noch am Ort des Geschehens gestorben. Die beiden anderen werden im Krankhaus behandelt." Die Untersuchungen würden laufen, bisher gebe es aber keinen Hinweis auf einen terroristischen Hintergrund, hieß es.