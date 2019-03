In Indonesien sind durch Sturzfluten Dutzende Menschen ums Leben gekommen und viele wurden nach Behördenangaben verletzt. Der Unglücksort liegt in der östlichen Provinz Papua. Die Katastrophe ereignete sich am Samstag in der von Bergen umgebenen Stadt Sentani nahe der Provinzhauptstadt Jayapura. Sintflutartige Regenfälle lösten Sturzfluten aus, durch die mindestens neun Häuser und zwei Brücken beschädigt wurden. Ein Sprecher des Katastrophenschutzes erklärte am Sonntag, die Opferzahl könne noch steigen. Doch die Rettungsaktionen seien im Gange.