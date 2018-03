Die Pakistanische Taliban hat sich für einen Selbstmordattentat in der Stadt Lahore bekannt. Der Anschlag ereignete sich in der Nacht zum Donnerstag an einer Polizeikontrolle am Rande der Stadt, im Zentrum von Pakistan. Ein offizieller Sprecher sagte kurz nach dem Anschlag: "Soweit wir die Lage bisher einschätzen können gibt es neun Tote zu beklagen, fünf Polizisten und vier Zivilisten. Etwa 24 oder 25 Verletzte liegen in verschiedenen Krankenhäusern." Laut der örtlichen Polizei explodierte die Bombe beim Dienstwechsel der Polizeiwache, außerhalb einer religiösen Versammlung in Raiwind, bei der 80.000 Menschen anwesend waren. Ein Sprecher der Taliban hatte sich per Whatsapp Nachricht an einen Journalisten der Nachrichtenagentur Reuters zu dem Anschlag bekannt.