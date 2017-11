Überall war braunes Wasser und Schlamm, am Mittwoch in der Stadt Mandra, einem Vorort der griechischen Hauptstadt Athen. Nach heftigen Regenfällen war es hier zu massiven Überschwemmungen gekommen. Autos wurden fortgespült, Keller überflutet und Gebäude beschädigt. Nach Angaben der Behörden sind auch mindestens zehn Menschen infolge des Unwetters ums Leben gekommen. Weitere Personen würden noch vermisst, hieß es. Viele Einwohner sind angesichts der Schäden fassungslos. Einige haben ihr ganzes Hab und Gut verloren: "Was soll ich ihnen noch sagen, sie sehen was passiert ist. Die Wände sind zusammengebrochen, die Autos sind davongetragen worden und haben hier alles zerstört, nichts ist übrig. Überall im Haus ist Wasser." Der griechische Regierungschef Alexis Tsipras drückte den Angehörigen der Opfer sein Mitgefühl aus und lud zu einer Krisensitzung des Kabinetts ein. Für die betroffene Region wurde der Notstand ausgerufen. Die Staatsanwaltschaft in Athen ordnete eine Untersuchung der Katastrophe an. Dabei soll auch geprüft werden, ob Häuser möglicherweise an Stellen errichtet worden sind, wo eine Bebauung eigentlich nicht erlaubt gewesen ist. Auch aus anderen Teilen der Region werden schwere Schäden gemeldet. Über dem Mittelmeer herrschen derzeit heftige Herbststürme. Meteorologen erwarten für die kommenden Tage weiteren Starkregen.