Eine leibhaftige Bundesministerin räumt die Müllcontainer weg. Zu sehen am Donnerstag mitten in Berlin. Grund für den ungewöhnlichen Auftritt von Bundesfamilienministerin Franziska Giffey war der am Freitag anstehende Internationale Frauentag. Mit ihrer Aktion wollte die SPD-Politikerin ein Zeichen setzen: Und zwar gegen Rollenbilder und Geschlechterklischees, die noch immer viele Berufsfelder prägen. Die Müllabfuhr in Berlin macht da keine Ausnahme. Im November 2018 hatte die Berliner Stadtreinigung (BSR) erstmals 15 Frauen bei der Müllabfuhr eingestellt. Ingesamt arbeiten bei der BSR 1200 Müllwerker und Berufskraftfahrer. Doch auch in der Männer-Domäne Müllabfuhr bewege sich was, sagte Giffey. Am Donnerstag kamen in der Hauptstadt unter ihrer Schirmherrschaft Müllwerkerinnen aus ganz Deutschland zusammen, um über Herausforderungen und Perspektiven in ihrem Beruf zu sprechen. "Wir wollen, dass Frauen eben jeden Beruf ergreifen können. Frauen können alles. Und wenn es noch nicht so ist, dann müssen wir dafür sorgen, dass sie es können. Dass eben klischeefreie Berufswahl möglich ist. Und dass eben auch Frauen das machen können, was sie hier bei der BSR tun. Von der Müllwerkerin, bis hin zum Meisterberuf." Das Fazit von Giffey nach ihrem Einsatz bei der Müllabfuhr sah so aus: Die Arbeit sei zwar körperlich ziemlich anstrengend, sie habe sich aber ein Bild davon machen können, dass auch Frauen diesen Job erledigen können. Dafür bräuchten sie aber Mut, gute weibliche Vorbilder und eine Unternehmenskultur, die sie fördere.