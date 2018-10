Spurensicherung in der tunesischen Hauptstadt Tunis. Hier hatte sich am Montag eine Frau in die Luft gesprengt. Das Innenministerium des Landes teilte mit, durch die "terroristische Explosion" seien neun Menschen verletzt worden. Die Polizei habe den Tatort weiträumig abgesperrt, Krankenwagen seien dorthin gerast. Ein Zeuge berichtet: "Es gab eine Explosion, die ich gehört habe. Ein Mädchen hat sich in die Luft gesprengt und Polizisten wurden verletzt. Ich war in einer Straße in der Nähe. Und es war laut, sehr laut. Es war sehr dicht am Stadttheater." Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar. Die Attentäterin war zuvor nicht polizeilich aufgefallen. Auch zu einem extremistischen Hintergrund gab es keine Hinweise. Tunesien, das stark vom Tourismus abhängig ist, hat in den vergangenen Jahren nach mehreren schweren Anschlägen die Sicherheitsvorkehrungen verstärkt. Seitdem gab es keine schweren Anschläge mehr, und der Tourismus zog wieder an.